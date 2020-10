Coronavirus | Celentano scrive ai giovani | «Vi sentite più coraggiosi senza mascherina? Siete solo folli»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 ottobre 2020) Sbarcato su Instagram a 82 due anni, Adrianonon si risparmia e stavolta decide di parlare direttamente ai. Nel video postato in serata, una lunga lettera, accompagnata dalla didascalia «Mi fido di voi». Il tema affrontato è quello della pandemia da, con un diretto riferimento ai più. «Ehi Ragazzi!…Credo sia arrivato il momento di darci una mossa» ha cominciato il cantante, proseguendo con un accorato appello. L’invito è quello di agire in maniera più responsabile. «I veri negazionistivoi» ha dettomezzi termini l’artista, «quando, per esibire una prova di forza, a dir poco insensata, vi ...