Coronavirus: aggiornamento sulla pandemia nel mondo ad oggi Domenica 11 Ottobre (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti, un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia del Covid-19 in tutto il mondo. Più di 150.000 morti in Brasile Ieri, sabato 10 Ottobre, il Brasile ha superato la soglia di 150.000 morti per il Coronavirus.Con 559 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore, questo Paese di 212 milioni di abitanti ha deplorato ufficialmente ieri sera,150.198 decessi legati al Covid-19, secondo l’ultimo rapporto reso pubblico dal Ministero della Salute. Il Brasile, che ha un totale di 5.082.637 casi, è il secondo Paese più in lutto al mondo dopo gli Stati Uniti. Quasi 37 milioni di casi La pandemia ha ucciso almeno 1.069.029 persone in tutto il mondo da quando l’ufficio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti, unsugli ultimi sviluppi delladel Covid-19 in tutto il. Più di 150.000 morti in Brasile Ieri, sabato 10, il Brasile ha superato la soglia di 150.000 morti per il.Con 559 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore, questo Paese di 212 milioni di abitanti ha deplorato ufficialmente ieri sera,150.198 decessi legati al Covid-19, secondo l’ultimo rapporto reso pubblico dal Ministero della Salute. Il Brasile, che ha un totale di 5.082.637 casi, è il secondo Paese più in lutto aldopo gli Stati Uniti. Quasi 37 milioni di casi Laha ucciso almeno 1.069.029 persone in tutto ilda quando l’ufficio ...

RegioneER : #Coronavirus l'aggiornamento: su oltre 10.700 tamponi sono 276 i nuovi positivi, 126 asintomatici da screening regi… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,3% Regioni con… - repubblica : Coronavirus, morto lo stilista Kenzo Takada. Aveva 81 anni [aggiornamento delle 17:00] - Fontanella64 : RT @repubblica: Coronavirus, oltre 37 milioni di casi nel mondo. In Europa nuovo record di infetti, più di 123mila in 24 ore [aggiornamento… - repubblica : Coronavirus, oltre 37 milioni di casi nel mondo. In Europa nuovo record di infetti, più di 123mila in 24 ore [aggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento Centro Carni di Tombolo, l'aggiornamento sui dipendenti positivi al Coronavirus PadovaOggi Coronavirus, in arrivo nuovo dpcm: stretta su movida, feste private e sport

La commissaria Ue Gabriel positiva al Coronavirus. Coronavirus, gli aggiornamenti del 4 ottobre: in arrivo nuovo dpcm, verso obbligo di mascherine in tutta Italia Le ultime notizie sul Coronavirus ...

Covid, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Oms, nuovo record in Europa: 123.684 nuovi casi in 24 ore

Sport - Gli aggiornamenti sul coronavirus di domenica 11 ottobre. Anche in Italia i contagi continuano a salire: l'ultimo bilancio giornaliero è di 5.724 nuovi positivi e 29 morti, a fronte di oltre ...

La commissaria Ue Gabriel positiva al Coronavirus. Coronavirus, gli aggiornamenti del 4 ottobre: in arrivo nuovo dpcm, verso obbligo di mascherine in tutta Italia Le ultime notizie sul Coronavirus ...Sport - Gli aggiornamenti sul coronavirus di domenica 11 ottobre. Anche in Italia i contagi continuano a salire: l'ultimo bilancio giornaliero è di 5.724 nuovi positivi e 29 morti, a fronte di oltre ...