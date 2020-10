Coronavirus, a Milano il flash mob dei lavoratori dello spettacolo: la crisi ha messo in ginocchio anche loro – Il video (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri, 10 ottobre, in piazza Duomo a Milano si è tenuta una protesta silenziosa, il cui unico suono proveniva unicamente dal battito di mani. Il video ha cominciato a circolare in queste ore, diventando virale in Rete. Erano i lavoratori dello spettacolo che, vestiti di nero, si sono dati appuntamento nel luogo simbolo del capoluogo lombardo con 500 bauli posizionati ai piedi della cattedrale. Il loro motto? «Un unico settore un unico futuro». A centinaia hanno manifestato contro la crisi provocata dalla pandemia da Coronavirus che sta duramente minacciando il settore. Registi, sceneggiatori, drammaturghi, coreografi, tecnici audio, tecnici luci, manager, addetti stampa, promoter, organizzatori, impiegati amministrativi, agenti di ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri, 10 ottobre, in piazza Duomo asi è tenuta una protesta silenziosa, il cui unico suono proveniva unicamente dal battito di mani. Ilha cominciato a circolare in queste ore, diventando virale in Rete. Erano iche, vestiti di nero, si sono dati appuntamento nel luogo simbolo del capoluogo lombardo con 500 bauli posizionati ai piedi della cattedrale. Ilmotto? «Un unico settore un unico futuro». A centinaia hanno manifestato contro laprovocata dalla pandemia dache sta duramente minacciando il settore. Registi, sceneggiatori, drammaturghi, coreografi, tecnici audio, tecnici luci, manager, addetti stampa, promoter, organizzatori, impiegati amministrativi, agenti di ...

