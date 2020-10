"Coronavirus a bordo, non potete sbarcare". La Francia blocca il traghetto italiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Cinque casi di Coronavirus, asintomatici. Per questo un traghetto della Gnv (Grandi Navi Veloci) che collega Nador in Marocco con la città francese di Séte è stato respinto dalle autorità francesi, che ne hanno così impedito l'attracco al posto di destinazione. Secondo alcuni media transalpini, l'imbarcazione avrebbe ricevuto indicazioni di fare rotta verso Genova anche se la compagnia italiana "conferma lo scalo come da programma presso il porto francese dì Séte – si legge in una nota di Gnv –. Sulla nave stanno viaggiando 430 passeggeri: le procedure di screening sistematico implementate dalla compagnia hanno consentito di individuare 5 casi asintomatici positivi a bordo, posti immediatamente in isolamento cautelativo come da prassi. Le autorità ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Cinque casi di, asintomatici. Per questo undella Gnv (Grandi Navi Veloci) che collega Nador in Marocco con la città francese di Séte è stato respinto dalle autorità francesi, che ne hanno così impedito l'attracco al posto di destinazione. Secondo alcuni media transalpini, l'imbarcazione avrebbe ricevuto indicazioni di fare rotta verso Genova anche se la compagnia italiana "conferma lo scalo come da programma presso il porto francese dì Séte – si legge in una nota di Gnv –. Sulla nave stanno viaggiando 430 passeggeri: le procedure di screening sistematico implementate dalla compagnia hanno consentito di individuare 5 casi asintomatici positivi a, posti immediatamente in isolamento cautelativo come da prassi. Le autorità ...

Libero_official : #coronavirus, il traghetto della italiana #Gnv bloccata dalla #Francia: '5 casi a bordo, non potete sbarcare qui'… - 1Ultimo3 : RT @danieledann1: ??#Francia: Traghetto della #GNV partito da #Sète bloccato in mare per la presenza a bordo di positivi al #coronavirus. Se… - danieledann1 : ??#Francia: Traghetto della #GNV partito da #Sète bloccato in mare per la presenza a bordo di positivi al… - BrunoGiovanni6 : RT @1411nico: Solo io penso che ste teste di cazzo di giocatori non rispettano i protocolli distanziamento e tutto il rest... Vabé quello m… - 1411nico : Solo io penso che ste teste di cazzo di giocatori non rispettano i protocolli distanziamento e tutto il rest... Vab… -

