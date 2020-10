Coronavirus: 5.456 nuovi casi. Meno contagi ma meno tamponi (Di domenica 11 ottobre 2020) Piccolo calo per quanto riguarda l’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo dei tamponi eseguiti, 104.658, quasi 30 mila in meno rispetto a ieri.In lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Piccolo calo per quanto riguarda l’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo deieseguiti, 104.658, quasi 30 mila inrispetto a ieri.In lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 5.456 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 26 morti #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 11 ottobre: 5.456 nuovi casi su 104.658 tamponi - SienaFree : Coronavirus: 5.456 nuovi casi, 79.075 (+4.246) attualmente positivi, 420 in terapia intensiva (+30), 26 deceduti, 1… - RobRe62 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati. Oggi in Italia altri 5.456 casi su 104.658 tamponi e 26 decessi -