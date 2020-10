Coronavirus, 5.456 nuovi casi con 104.658 tamponi. Crescono i ricoveri in terapia intensiva: sono 30 in più di sabato (Di domenica 11 ottobre 2020) sono i 5.456 nuovi casi di Coronavirus rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 104.658 tamponi processati, circa 30mila in meno di ieri. Aumentano i ricoveri in reparti Covid e in terapia intensiva, cresciuti rispettivamente di 183 e 30 pazienti. I malati deceduti sono 26. La Lombardia è la regione con l’incremento maggiore con 1.032 positività (108 in meno di sabato con oltre 5mila tamponi in meno). Stabili la Campania con 633 contagi e la Toscana con 517. Leggero decremento in Piemonte con 438 infetti rintracciati, mentre Crescono notevolmente i casi in Liguria, passata dai 213 di sabato ai 386 di oggi. Articolo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020)i 5.456dirintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 104.658processati, circa 30mila in meno di ieri. Aumentano iin reparti Covid e in, cresciuti rispettivamente di 183 e 30 pazienti. I malati deceduti26. La Lombardia è la regione con l’incremento maggiore con 1.032 positività (108 in meno dicon oltre 5milain meno). Stabili la Campania con 633 contagi e la Toscana con 517. Leggero decremento in Piemonte con 438 infetti rintracciati, mentrenotevolmente iin Liguria, passata dai 213 diai 386 di oggi. Articolo in ...

Sono 384, in Emilia-Romagna, i nuovi casi di positività al coronavirus su quasi 8.700 tamponi effettuati e 2.000 test sierologic. È quanto risulta dai dati resi noti dalla Regione secondo cui 171 di ...

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus all'11 ottobre, che sale di 5.456 casi e 26 morti. Come di consueto il ministero della Salute, di ...

Sono 384, in Emilia-Romagna, i nuovi casi di positività al coronavirus su quasi 8.700 tamponi effettuati e 2.000 test sierologic. È quanto risulta dai dati resi noti dalla Regione secondo cui 171 di ...Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus all'11 ottobre, che sale di 5.456 casi e 26 morti.