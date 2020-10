Convegno della Fondazione Dc | debutto dei Sudisti Italiani | Cittadini meridionali figli di un Dio minore

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il Movimento dei, fondato da Aurelio Coppeto e Biagio Maimone, si affaccia sulla scena politica nazionale e lo ha fatto venerdì pomeriggio a Saint Vincent alDc, indetto da Gianfranco Rotondi, che, ieri pomeriggio, è stato avviato e si concluderà oggi. Il tema delè: ‘Laudato si’, la politica cristiana dal bianco al verde”. “A cinque anni dall’enciclica di Papa Francesco – si legge in una nota degli organizzatori -, laDC esplora la possibilità di un’alleanza per la terra tra cattolici e laici. Prenderanno parte alSilvio Berlusconi, Giuseppe Conte, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Maria Stella Gelmini e ...

BGrisafi : RT @Copagri_Puglia: Grande successo di pubblico per il convegno “#Xylella: fermare l’invasione, mitigare i danni”, organizzato dalla @Copag… - Loredanataberl1 : RT @ilgiornale: Messaggio al convegno della Fondazione Dc 'I peggiori danni fatti dai regimi comunisti' - mirellaladini : RT @ilgiornale: Messaggio al convegno della Fondazione Dc 'I peggiori danni fatti dai regimi comunisti' - ilgiornale : Messaggio al convegno della Fondazione Dc 'I peggiori danni fatti dai regimi comunisti' - alexbintqaboos1 : RT @berlusconi: Per troppo tempo la sinistra ha tentato di esercitare un’egemonia sui temi ambientali, ma i peggiori danni ambientali avven… -

Ultime Notizie dalla rete : Convegno della

LANCIANO – Tutto pronto per la partenza della decima tappa del 103° Giro d’Italia da Lanciano in programma martedì 13 ottobre alle 12 con arrivo a Tortoreto. Il gruppo dei 176 ciclisti, con in testa i ...La scrittrice turca è stata premiata per il romanzo “I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo” ...