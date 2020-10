Controlli anti-covid | movida sotto i riflettori | sospese due attività commerciali

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano idelle forze dell’ordine nelle zone dellaper evitare la diffusione del virus. Trentacinque persone multate e due attività: è il bilancio deieffettuati ieri sera e nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Sono stati impiegati 340 militari in città e in provincia; 1260 le persone controllate e 458 gli eserciziispezionati. Delle 35 persone sanzionate, 8 sono state multate in centro città e nella zona dei Decumani. Due locali sono stati invece sanzionati perché trovati aperti nonostante il divieto imposto dalle recenti normative ...