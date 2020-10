Conte fotografato al ristorante senza mascherina: è polemica. “Viola le sue stesse norme anti-Covid”, Palazzo Chigi precisa: “Foto scattata prima dell’obbligo” (Di domenica 11 ottobre 2020) Conte fotografato senza mascherina in un ristorante: è polemica È polemica per una foto che circola sui social e che immortala il premier Conte senza mascherina nonostante il recente obbligo di indossare il dispositivo di protezione anche all’aperto. L’istantanea è stata subito ripresa dal quotidiano Il Tempo, che ha pubblicato la foto in prima pagina con il titolo “Smascherato”. Il giornale diretto da Franco Bechis scrive: “Il primo a infrangere l’obbligo di volto coperto anche senza assembramenti imposto da Conte è… Conte. Eccolo tre sere fa a cena in un noto ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)in un: èper una foto che circola sui social e che immortala il premiernonostante il recente obbligo di indossare il dispositivo di protezione anche all’aperto. L’istantanea è stata subito ripresa dal quotidiano Il Tempo, che ha pubblicato la foto inpagina con il titolo “Smascherato”. Il giornale diretto da Franco Bechis scrive: “Il primo a infrangere l’obbligo di volto coperto ancheassembramenti imposto daè…. Eccolo tre sere fa a cena in un noto ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte fotografato La storia di Conte senza mascherina al ristorante next Conte fa il marchese del Grillo. Lo "sceriffo" De Luca fa cilecca

GIUSEPPE CONTE Il premier non smette mai di stupire ... Mentre loro smontano tutto da quota 100 ai decreti sicurezza lui compra giocattoli da montare. Si fa fotografare in aeroporto con in mano un ...

