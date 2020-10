Conduce il Tg5 | sua sorella è famosissima | di chi si tratta – FOTO

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tutti conoscono Maria De Filippi ma in pochi sanno che la conduttrice ha un fratello che è un grande volto del giornalismo italiano. Di chi si. Inutile presentare Maria… Questo articoloil Tg5, sua: di chi siè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Conduce Tg5

BlogLive.it

Tutti conoscono Maria De Filippi ma in pochi sanno che la conduttrice ha un fratello che è un grande volto del giornalismo italiano.Il riscaldamento globale è "inequivocabile". L'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, lo definisce così dal 2007, con un aggettivo che non lascia spazio a dubbi. Eppure c ...