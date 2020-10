Concorso straordinario per il ruolo: docenti con disabilità presentano richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi. La commissione decide (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Ministero lo ha comunicato con avviso in Gazzetta Ufficiale del 29 settembre. I posti a bando sono 32mila. I candidati che usufruiscono della legge 104/92, almeno 10 giorni prima dell'inizio della ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Ministero lo ha comunicato con avviso in Gazzetta Ufficiale del 29 settembre. I posti a bando sono 32mila. I candidati che usufruiscono della legge 104/92, almeno 10 giorni prima dell'inizio della ...

