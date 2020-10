Coming Out Day, Leonardo Laviola: «Pensavo di essere malato» (Di domenica 11 ottobre 2020) Quanto è difficile fare un respiro profondo, lasciare uscire la voce e raccontarsi? Farlo ai propri genitori, alla propria famiglia, agli affetti. Scoprirsi e dirlo: «Sono gay». Un istante che dura un secondo e che segna un dopo fondamentale nella vita di tantissime persone. Ma sono ancora troppe quelle che hanno paura, dei pregiudizi, delle discriminazioni, di restare soli. E non lo fanno, si nascondono, vivono una vita sospesa. Per tutti loro, si celebra ogni anno, l’11 ottobre il Coming Out Day, per ribadire quanto sia importante farlo: per affermarsi, per essere liberi. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) Quanto è difficile fare un respiro profondo, lasciare uscire la voce e raccontarsi? Farlo ai propri genitori, alla propria famiglia, agli affetti. Scoprirsi e dirlo: «Sono gay». Un istante che dura un secondo e che segna un dopo fondamentale nella vita di tantissime persone. Ma sono ancora troppe quelle che hanno paura, dei pregiudizi, delle discriminazioni, di restare soli. E non lo fanno, si nascondono, vivono una vita sospesa. Per tutti loro, si celebra ogni anno, l’11 ottobre il Coming Out Day, per ribadire quanto sia importante farlo: per affermarsi, per essere liberi.

Pianista classico, talentuoso e giovanissimo, Leonardo Laviola ci ha raccontato il suo coming out. «Chiunque dica che oggi è un concetto superato, per me è in malafede, oppure è solo molto ignorante» ...

Coming Out Day, Lilith Primavera:«I genitori accolgano i loro figli»

Attivista, attrice, perfomer, Lilith Primavera è una nuvola di ricci colma di storie da raccontare. In occasione del Coming Out Day ci ha raccontato la sua Lilith Primavera è una donna bellissima. Una ...

