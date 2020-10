Columbus Day, Trump: “Cristoforo Colombo è stato un grande italiano, dobbiamo proteggere la sua eredità dai radicali” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Oggi celebriamo il Columbus Day per commemorare il grande italiano che ha aperto un nuovo capitolo nella storia del mondo e per apprezzare il suo significato duraturo per l’emisfero occidentale“. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo per il Columbus day, da lui proclamata per il 12 ottobre (domani). “Purtroppo, negli ultimi anni, gli attivisti radicali hanno cercato di minare l’eredità di Cristoforo Colombo. Questi estremisti cercano di rimpiazzare la discussione sui suoi vasti contributi con fallimenti, le sue scoperte con atrocità e le sue conquiste con trasgressioni. Piuttosto che imparare dalla nostra storia, questa ideologia radicale e i suoi sostenitori cercano di rivederla, privarla di ogni splendore ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “Oggi celebriamo ilDay per commemorare ilche ha aperto un nuovo capitolo nella storia del mondo e per apprezzare il suo significato duraturo per l’emisfero occidentale“. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald, riguardo per ilday, da lui proclamata per il 12 ottobre (domani). “Purtroppo, negli ultimi anni, gli attivisti radicali hanno cercato di minare l’eredità di Cristoforo. Questi estremisti cercano di rimpiazzare la discussione sui suoi vasti contributi con fallimenti, le sue scoperte con atrocità e le sue conquiste con trasgressioni. Piuttosto che imparare dalla nostra storia, questa ideologia radicale e i suoi sostenitori cercano di rivederla, privarla di ogni splendore ...

