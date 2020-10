Col ca! La Ferilli si rifiuta | attimi di tensione a Tu si que vales

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Novella Toloni Il ritorno dell'attrice horror Nebula in puntata ha scatenato Sabrina, che si è più volteta di portare avanti l'esibizione e non sono mancati i momenti diSerata movimentata a Tu si que. Tra bare, carri funebri e riti di magia nera lo show del sabato sera di Canale Cinque ha regalato emozioni forti dai toni dark. A catalizzare l'attenzione del pubblico è stato soprattutto il ritorno di Nebula, l'attrice horror vero e proprio incubo di Sabrina. Quest'ultima non ha nascosto di non aver gradito il ritorno in puntata dell'inquietante personaggio e, costretta a partecipare a una gag, si è più volte ribellata. Ad un anno di distanza dall'esordio in prima serata il personaggio horror di Nebula è tornato a ...