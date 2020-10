Claudio Barbaro rieletto presidente dell’Asi | «No a un nuovo blocco di calcio e sport da contatto»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 ottobre 2020) Nel giorno della rielezione dialla presidenza di Asi, irrompe il tema di undello. All’interno delDpcm – previsto per giovedì prossimo – si teme il no alle disciplineive amatoriali in cui ilè più frequente. «Questa ipotesi rappresenterebbe un ulteriore trauma per associazioni, società e strutture», ha detto. «Stanno faticosamente riprendendosi dopo il periodo di lockdown che già ha messo in ginocchio il comparto. Questo, ribadendo il concetto fondamentale che la salute è al primo posto e che le linee guida andavano proprio in questa direzione». Si sono quindi ...