"Clandestini immuni dal Covid". Farsa spaziale dai giallorossi: la Meloni chiama in causa il Cts, per la Lamorgese si mette malissimo (Di domenica 11 ottobre 2020) L'emergenza coronavirus continua a crescere così come gli sbarchi. Eppure per i giallorossi tutto è sotto controllo. Lo dice nero su bianco Giorgia Meloni che, con un cinguettio, chiama in causa tutto il governo: "Per il Ministro Luciana Lamorgese non c'è alcun pericolo Covid legato all'arrivo di immigrati illegali. Ci prendono in giro? - si chiede al vetriolo -. O il racconto “che scappano dalla guerra e vengono richiusi nei lager” è una menzogna, oppure lo è il fatto che non sono soggetti a elevato rischio contagio". Non solo, perché la leader di Fratelli d'Italia lancia una frecciatina anche a quei giornali e tg che difendono sempre e comunque l'operato dell'esecutivo. "Gli italiani non ne possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) L'emergenza coronavirus continua a crescere così come gli sbarchi. Eppure per itutto è sotto controllo. Lo dice nero su bianco Giorgiache, con un cinguettio,intutto il governo: "Per il Ministro Luciananon c'è alcun pericololegato all'arrivo di immigrati illegali. Ci prendono in giro? - si chiede al vetriolo -. O il racconto “che scappano dalla guerra e vengono richiusi nei lager” è una menzogna, oppure lo è il fatto che non sono soggetti a elevato rischio contagio". Non solo, perché la leader di Fratelli d'Italia lancia una frecciatina anche a quei giornali e tg che difendono sempre e comunque l'operato dell'esecutivo. "Gli italiani non ne possono ...

1970Adrien : RT @Libero_official: 'Clandestini immuni dal Covid'. Giorgia #Meloni chiama in causa il #Cts e Luciana #Lamorgese dopo i continui sbarchi n… - scolari_carlo : RT @Libero_official: 'Clandestini immuni dal Covid'. Giorgia #Meloni chiama in causa il #Cts e Luciana #Lamorgese dopo i continui sbarchi n… - leonessa1967 : RT @Libero_official: 'Clandestini immuni dal Covid'. Giorgia #Meloni chiama in causa il #Cts e Luciana #Lamorgese dopo i continui sbarchi n… - Bbaldu : RT @Libero_official: 'Clandestini immuni dal Covid'. Giorgia #Meloni chiama in causa il #Cts e Luciana #Lamorgese dopo i continui sbarchi n… - Andyphone : RT @Libero_official: 'Clandestini immuni dal Covid'. Giorgia #Meloni chiama in causa il #Cts e Luciana #Lamorgese dopo i continui sbarchi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Clandestini immuni Ecco cosa si può fare e cosa no con le regole varate dal governo ilGiornale.it Immigrazione, Giorgia Meloni chiama in causa il Cts e Luciana Lamorgese: "Ci spieghino questa presunta immunità dal Covid dei clandestini"

Chiedo a Governo e CTS di spiegare su basi medico-scientifiche questa presunta immunità dal Covid che avrebbero i clandestini che sbarcano sulle nostre coste".

Chiedo a Governo e CTS di spiegare su basi medico-scientifiche questa presunta immunità dal Covid che avrebbero i clandestini che sbarcano sulle nostre coste".