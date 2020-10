“Ci scontriamo, in casa nostra, con l’ombra di pesanti reati che noi abbiamo sempre denunciato” (Di domenica 11 ottobre 2020) “All’indomani dell’inchiesta che ha travolto la città di Cava de’ Tirreni, fa male scontrarsi proprio qui, in casa nostra, con l’ombra di pesanti reati che fanno riferimento ad un metodo di gestione della cosa pubblica che riguarda da tempo un’intera Regione e che abbiamo denunciato durante tutta la campagna elettorale”. Parla così Davide Trezza, coordinatore di Potere al Popolo in merito all’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Eboli e il Comune di Cava de’ Tirreni con il dirigente Francesco Sorrentino. “Le accuse degli inquirenti su presunte irregolarità e favori che riguarderebbero funzionari pubblici per agevolare l’accesso a procedure concorsuali e successive assunzioni sono l’ennesima ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 ottobre 2020) “All’indomani dell’inchiesta che ha travolto la città di Cava de’ Tirreni, fa male scontrarsi proprio qui, in, con l’ombra diche fanno riferimento ad un metodo di gestione della cosa pubblica che riguarda da tempo un’intera Regione e chedenunciato durante tutta la campagna elettorale”. Parla così Davide Trezza, coordinatore di Potere al Popolo in merito all’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Eboli e il Comune di Cava de’ Tirreni con il dirigente Francesco Sorrentino. “Le accuse degli inquirenti su presunte irregolarità e favori che riguarderebbero funzionari pubblici per agevolare l’accesso a procedure concorsuali e successive assunzioni sono l’ennesima ...

