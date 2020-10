Chiellini Juventus, a rischio per Polonia Italia: le condizioni del capitano (Di domenica 11 ottobre 2020) Chiellini Juventus – Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è un perno della nazionale oltre che della squadra bianconera di Andrea Pirlo. E in azzurro coltiva il sogno di giocare gli europei che si giocheranno nel 2021 dopo essere stati rinviati di un anno a causa del Covid. Sarà l’ultimo grande appuntamento calcistico che attende l’esperto difensore, che vuole chiudere la sua carriera nel migliore dei modi. Magari con nuovi trionfi, sia in nazionale che con la sua squadra di club, la Juve appunto. Chiellini Juventus, le ultimissime sul capitano bianconero Oggi l’Italia sarà impegnata in una importante sfida contro la Polonia in Nations League, avversario nel quale gioca il più ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 ottobre 2020)– Il difensore dellaGiorgioè un perno della nazionale oltre che della squadra bianconera di Andrea Pirlo. E in azzurro coltiva il sogno di giocare gli europei che si giocheranno nel 2021 dopo essere stati rinviati di un anno a causa del Covid. Sarà l’ultimo grande appuntamento calcistico che attende l’esperto difensore, che vuole chiudere la sua carriera nel migliore dei modi. Magari con nuovi trionfi, sia in nazionale che con la sua squadra di club, la Juve appunto., le ultimissime sulbianconero Oggi l’sarà impegnata in una importante sfida contro lain Nations League, avversario nel quale gioca il più ...

