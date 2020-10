"Chi prende il coronavirus viene considerato uno che se l'è andata a cercare". Questa è l'Italia (Di domenica 11 ottobre 2020) Era stato detto immediatamente e non ci voleva un genio per capirlo: l'app Immuni andava anche bene, ma si sarebbe rivelata inutile o addirittura dannosa senza la preordinazione di un piano efficace per eseguire e processare i tamponi. Lo schema del modello Italiano è stato invece questo: chiedi ai cittadini di scaricare l'app, e magari gli dici che se non lo fanno contravvengono a un "imperativo morale", dopo di che li tombi in casa e buonanotte. Perché di questo si tratta: non di un modo per individuare i bisognosi di accertamenti e di cure, ma di un lockdown personalizzato tramite app. E, proprio come nel caso del coprifuoco dei mesi scorsi, l'inefficienza pubblica si rivolta in delitto degli irresponsabili: il telefonino ti notifica che il virus ha lambito la tua cerchia, dunque chiuditi in casa e non azzardarti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Era stato detto immediatamente e non ci voleva un genio per capirlo: l'app Immuni andava anche bene, ma si sarebbe rivelata inutile o addirittura dannosa senza la preordinazione di un piano efficace per eseguire e processare i tamponi. Lo schema del modellono; stato invece questo: chiedi ai cittadini di scaricare l'app, e magari gli dici che se non lo fanno contravvengono a un "imperativo morale", dopo di che li tombi in casa e buonanotte. Perché di questo si tratta: non di un modo per individuare i bisognosi di accertamenti e di cure, ma di un lockdown personalizzato tramite app. E, proprio come nel caso del coprifuoco dei mesi scorsi, l'inefficienza pubblica si rivolta in delitto degli irresponsabili: il telefonino ti notifica che il virus ha lambito la tua cerchia, dunque chiuditi in casa e non azzardarti a ...

