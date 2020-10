Che tempo che fa oggi domenica 11 ottobre in tv: ospiti e anticipazioni (Di domenica 11 ottobre 2020) Stasera domenica 11 ottobre va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio ricco di interviste a personaggi di spicco. Nell’edizione di oggi saranno presenti il cantante Fedez, il Ministro della Salute Roberto Speranza per parlare di emergenza coronavirus, la cantante Carla Bruni, Whoopi Goldberg, interprete di intramontabili film come “Sister Act”, Luca Argentero e il medico anestesista Annalisa Manara. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Stasera11va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Cheche fa, il programma condotto da Fabio Fazio ricco di interviste a personaggi di spicco. Nell’edizione disaranno presenti il cantante Fedez, il Ministro della Salute Roberto Speranza per parlare di emergenza coronavirus, la cantante Carla Bruni, Whoopi Goldberg, interprete di intramontabili film come “Sister Act”, Luca Argentero e il medico anestesista Annalisa Manara.

davidefaraone : Non abbiamo fatto in tempo ad arginare i no vax che spuntano i no mask. Che poi più semplicemente sono sempre gli s… - Anto_Giovinazzi : Una sensazione che mancava da troppo tempo ?? Al lavoro perché quella di domani non sia da meno???? . A feeling I’ve b… - VincenzoDeLuca : Un saluto cordiale al sindaco di Palma Campania. E un chiarimento: non è lui il sindaco che perde tempo. È un altro… - PiScomaledetto : Non è l'intensità delle fiamme che definisce un demone, sono gli incubi che lo tormentano. Ed io non dormo da tanto… - Il_Dariuz : @zorogat @AndrejBolkonsk1 @borghi_claudio Dice anche che i lockdown sono strumenti 'estremi' da adottare per evitar… -