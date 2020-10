Charlotte Tilbury, la celebrity make-up artist amica delle star, lancia la sua linea in Italia (Di domenica 11 ottobre 2020) Il suo brand è arrivato da pochissimi giorni in Italia e già le vendite sono volate alle stelle. «Vogliamo dare a tutti la magia Tilbury», ha detto Charlotte Tilbury, make-up artist delle star in collegamento Zoom con le beauty editor internazionali. Il marchio è stato lanciato contemporaneamente anche in altre nazioni tra cui India e Arabia Saudita e a presentarlo è stata la stessa creatrice alla quale è stato affidato lo storytelling dell’origine del marchio. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) Il suo brand è arrivato da pochissimi giorni in Italia e già le vendite sono volate alle stelle. «Vogliamo dare a tutti la magia Tilbury», ha detto Charlotte Tilbury, make-up artist delle star in collegamento Zoom con le beauty editor internazionali. Il marchio è stato lanciato contemporaneamente anche in altre nazioni tra cui India e Arabia Saudita e a presentarlo è stata la stessa creatrice alla quale è stato affidato lo storytelling dell’origine del marchio.

sorridimidemi : Non io che vado sul sito di Charlotte Tilbury per vedere se accettano pagamenti in lacrime ?????? comprerei tutto - missamericanav : c’è feelunique che alla registrazione fa scegliere un brand su cui avere un codice sconto fisso per tot tempo, è so… - sadbls : sei sempre il mio mood DAI CA**O CHE HO COMPRATO QUELLI DI CHARLOTTE TILBURY - _gogoYubari : La matita è charlotte tilbury poco reperibile ma il rossetto un classico velvet teddy Di mac se vi interessa - BEAUTYDEAit : Calendario dell'Avvento Charlotte Tilbury Natale 2020 - scopri qui: -

