Challenger Parma 2020: Caruso-Tiafoe rinviata per pioggia, si giocherà il 12 ottobre (Di domenica 11 ottobre 2020) La finale del Challenger di Parma 2020, con attesi protagonisti Salvatore Caruso e Frances Tiafoe, è stata rinviata a causa di maltempo. La pioggia ha negato ai due atleti di disputare l'atto finale dell'evento emiliano: il match è stato riprogrammato a lunedì 12 ottobre, in scena a partire dalle ore 10.00 sul Centrale. La diretta televisiva dell'evento verrà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell'emittente menzionata e tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match.

