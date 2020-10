Cerca di vendere la figlia appena nata per 3000 euro: voleva comprare degli stivali (Di domenica 11 ottobre 2020) Una mamma ha Cercato di vendere la figlia per poche migliaia di euro, poi ha confessato alla sorella che le servivano degli stivani nuovi. Finisce in manette la 25enne Luiza Gadzhieva, arrestata a Mosca (Russia) dopo aver Cercato di vendere la figlia appena nata per una somma equivalente ai nostri 3.300 euro. Aveva detto alla sorella che se … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) Una mamma hato dilaper poche migliaia di, poi ha confessato alla sorella che le servivanostivani nuovi. Finisce in manette la 25enne Luiza Gadzhieva, arrestata a Mosca (Russia) dopo averto dilaper una somma equivalente ai nostri 3.300. Aveva detto alla sorella che se … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

