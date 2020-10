Catania, Pellegrino non si pone limiti: “Stagione iniziata bene e tutto può essere raggiunto” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Direttore dell'Area Sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni partendo dalla nuova proprietà: "Il club sembrava essere definitivamente fallito, poi alcuni imprenditori hanno salvato una storia e una città importante. Dobbiamo rimettere a posto i conti, quasi 50 mln di debiti cercando di essere competitivi".Sul campionato: "La stagione è iniziata bene, 3 gare positive, anche se abbiamo dovuto cambiare il campo. Stiamo ripristinando anche il nostro stadio. Penalizzazione? Confidiamo nel ricorso, 4 punti ci sembrano troppi".Sugli obiettivi: "Non facciamo proclami, teniamo i piedi per terra e guardiamo alle cose in modo equilibrato e con umiltà. Con questi ingredienti ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Direttore dell'Area Sportiva del, Maurizio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni partendo dalla nuova proprietà: "Il club sembravadefinitivamente fallito, poi alcuni imprenditori hanno salvato una storia e una città importante. Dobbiamo rimettere a posto i conti, quasi 50 mln di debiti cercando dicompetitivi".Sul campionato: "La stagione è, 3 gare positive, anche se abbiamo dovuto cambiare il campo. Stiamo ripristinando anche il nostro stadio. Penalizzazione? Confidiamo nel ricorso, 4 punti ci sembrano troppi".Sugli obiettivi: "Non facciamo proclami, teniamo i piedi per terra e guardiamo alle cose in modo equilibrato e con umiltà. Con questi ingredienti ...

