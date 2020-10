Casa di Totò abbandonata, Cantalamessa e Nappi (Lega): “Degrado emblema modello De Luca-Dema” (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Ancora una volta la sciatteria politica di De Luca e De Magistris portano alla ribalta la città per incuria, degrado e mancanza di progettualità. Sulle colonne di Libero, oggi, possiamo leggere, per l’ennesima volta, lo stato e l’incuria nella quale versa la Casa natale di Totò, nel cuore della Sanità. In uno dei mille vicoli della città è ancora saldo il Legame con uno dei più illustri concittadini della nostra storia. Lo stato di incuria, trascuratezza e degrado, in cui versa la Casa natale di Antonio de Curtis, è emblematica dell’attuale condizione della città. Turisti da tutto il mondo si recano ad ammirare quelle finestre ad angolo tra vicolo San Felice e via Santa Maria ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Ancora una volta la sciatteria politica di Dee De Magistris portano alla ribalta la città per incuria, degrado e mancanza di progettualità. Sulle colonne di Libero, oggi, possiamo leggere, per l’ennesima volta, lo stato e l’incuria nella quale versa lanatale di Totò, nel cuore della Sanità. In uno dei mille vicoli della città è ancora saldo ilme con uno dei più illustri concittadini della nostra storia. Lo stato di incuria, trascuratezza e degrado, in cui versa lanatale di Antonio de Curtis, ètica dell’attuale condizione della città. Turisti da tutto il mondo si recano ad ammirare quelle finestre ad angolo tra vicolo San Felice e via Santa Maria ...

