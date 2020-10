Cartoni, 45 anni fa in onda la prima puntata di Goldrake (Di lunedì 12 ottobre 2020) Goldrake compie 45 anni. Era il 5 ottobre del 1975 quando l'Ufo Robot nato dalla matita del mitico creatore di manga Go Nagai faceva la sua comparsa sugli schermi televisivi giapponesi con il nome di Grendizer, prodotto dalla Toei Animation. In Italia arriverà solo 3 anni più tardi, il 4 aprile del '78, in onda su Rai2, diventando nel giro di poco tempo un vero e proprio fenomeno di culto, anche grazie allo straordinario doppiaggio dei personaggi, in particolare di Romano Malaspina che diede voce al protagonista, Actarus, il principe alieno pilota di Goldrake.La prima puntata racconta dell'incontro tra Actarus, fuggito dalla stella Fleet e dal suo pianeta, distrutto dalla flotta malvagia del Re Vega, e Koji Kabuto, in Italia chiamato Alcor, già ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 ottobre 2020)compie 45. Era il 5 ottobre del 1975 quando l'Ufo Robot nato dalla matita del mitico creatore di manga Go Nagai faceva la sua comparsa sugli schermi televisivi giapponesi con il nome di Grendizer, prodotto dalla Toei Animation. In Italia arriverà solo 3più tardi, il 4 aprile del '78, insu Rai2, diventando nel giro di poco tempo un vero e proprio fenomeno di culto, anche grazie allo straordinario doppiaggio dei personaggi, in particolare di Romano Malaspina che diede voce al protagonista, Actarus, il principe alieno pilota di.Laracconta dell'incontro tra Actarus, fuggito dalla stella Fleet e dal suo pianeta, distrutto dalla flotta malvagia del Re Vega, e Koji Kabuto, in Italia chiamato Alcor, già ...

JimDebaser : @JoeCipolla_mi Probabilmente il passato a cui si riferiscono è contestualizzato, per nostalgia, alla loro cameretta… - rainbeyes : Sono fuori di testa, lo so, ma io proporrei alla Mediaset di mettere su Italia 1,nel pomeriggio, tutti i cartoni an… - BFede86 : @viapussavia La Prima Cosa Bella (reinterpretata da Malika Ayane). Onde, Subsonica. Helena, My Chemical Romance. ..… - stilgar_it : @mancorama @Stefani86423248 @Pinzie @the_whooligan @AleksLepri @StalinZio @frankponch72 @ItaloJVB @EugeneAndHisAxe… - NoleRulez7 : @Gianni81979496 ???????? Magari una replica di 30 anni fa.. Nel caso ci sono i cartoni di nipote, guarda quelli è sempr… -