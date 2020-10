Carolina Kostner pensa al rientro | “Ma prima voglio guarire al 100%”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Ho un mare di progetti da realizzare ma tutti sono condizionati dal ritorno sul ghiaccio. Non escludo possano essere anche di carattere agonistico. Ma sono reduce da un’operazione a un’anca e da una serie di infortuni:al meglio, al 100% e poi vedremo. La più impaziente sono io”. Queste le parole diche, sul palco del 3° Festival dello Sport, apre una possibilità ad un ritorno alle gare. “Il pattinaggio è una forma d’arte – ha spiegato l’ex iridata, come riportato dalla Gazzetta dello Sport – è la rappresentazione di me stessa. Una rappresentazione autentica, a volte fatta anche di ansie che mi hanno fatta cadere. All’interno, però, c’è sempre stato impegno, sacrificio e ...