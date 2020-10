Carini, la destra sceglie come assessore in caso di vittoria il candidato sindaco del M5s. Che accetta: “Sono libero”. Deferito ai provibiri (Di domenica 11 ottobre 2020) candidato sindaco per il M5s, adesso assessore designato per l’aspirante sindaco di Carini del centrodestra. Se non un terremoto, quello scatenato da Ambrogio Conigliaro, di certo una scossa per i Cinquestelle siciliani che, dopo avere incassato assieme al Pd la vittoria di Maria Terranova a sindaco di Termini Imerese, ora annunciano battaglia contro il voltafaccia dell’ex candidato: “Mi cacciano da cosa? Non ricopro nessun incarico”, chiede Conigliaro, dopo la notizia che gli attivisti sottoporranno la vicenda al collegio dei probiviri. Pareva dovesse essere un secondo turno senza sorprese per il Movimento fondato da Beppe Grillo, soprattutto dopo avere deciso, non avendo candidati ai ballottaggi, di non dare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020)per il M5s, adessodesignato per l’aspirantedidel centro. Se non un terremoto, quello scatenato da Ambrogio Conigliaro, di certo una scossa per i Cinquestelle siciliani che, dopo avere incassato assieme al Pd ladi Maria Terranova adi Termini Imerese, ora annunciano battaglia contro il voltafaccia dell’ex: “Mi cacciano da cosa? Non ricopro nessun incarico”, chiede Conigliaro, dopo la notizia che gli attivisti sottoporranno la vicenda al collegio dei probiviri. Pareva dovesse essere un secondo turno senza sorprese per il Movimento fondato da Beppe Grillo, soprattutto dopo avere deciso, non avendo candidati ai ballottaggi, di non dare ...

CARINI (Palermo) - «A Carini l’ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Ambrogio Conigliaro, al prossimo turno di ballottaggio in quel Comune del Palermitano ha deciso d ...

