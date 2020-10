Canottaggio, Europei Poznan 2020: Oppo-Ruta oro nel doppio pesi leggeri (Di domenica 11 ottobre 2020) Sorride l’Italia a Poznan dove è in corso di svolgimento l’Europeo di Canottaggio. A trionfare sono stati Stefano Oppo e Pietro Ruta che hanno vinto l’oro nel doppio pesi leggeri maschile, superando, in 6’22″80, la Germania, che ha chiuso in 6’22″93, davanti al Belgio, bronzo in 6’23″77. Ma non solo: il 4 senza femminile, composto da Aisha Rocek, Kiri Tontodonati, Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, ha conquistato l’argento in 6’40″84, nella finale vinta dall’Olanda in 6’35″49, con l’Irlanda terza in 6’41″21. Può esultare anche il 4 senza maschile formato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo che ha chiuso in ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Sorride l’Italia adove è in corso di svolgimento l’Europeo di. A trionfare sono stati Stefanoe Pietroche hanno vinto l’oro nelmaschile, superando, in 6’22″80, la Germania, che ha chiuso in 6’22″93, davanti al Belgio, bronzo in 6’23″77. Ma non solo: il 4 senza femminile, composto da Aisha Rocek, Kiri Tontodonati, Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, ha conquistato l’argento in 6’40″84, nella finale vinta dall’Olanda in 6’35″49, con l’Irlanda terza in 6’41″21. Può esultare anche il 4 senza maschile formato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo che ha chiuso in ...

Coninews : Un super bottino! ?? Agli Europei di #Poznan2020, tra specialità olimpiche e non, l'Italia del canottaggio si prend… - Cosavolz : RT @UnioneSarda: #Canottaggio, medaglia d'oro per l'oristanese Stefano Oppo agli #Europei - GothicPsyche : RT @Coninews: Un super bottino! ?? Agli Europei di #Poznan2020, tra specialità olimpiche e non, l'Italia del canottaggio si prende altre 9… - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Canottaggio, medaglia d'oro per l'oristanese Stefano Oppo agli #Europei - UnioneSarda : #Canottaggio, medaglia d'oro per l'oristanese Stefano Oppo agli #Europei -