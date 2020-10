Calenda sindaco di Roma: Zingaretti ci pensa. E Di Maio comincia a scaricare la Raggi (Di domenica 11 ottobre 2020) Carlo Calenda candidato sindaco del centrosinistra? Il nome tenta Zingaretti purché – ragionano a Largo del Nazareno – vi sia un percorso unitario. In pratica purché quella di Calenda non sia una candidatura di disturbo per rompere il fronte a sinistra. “Non pensavo di candidarmi. E ancora non ho deciso – dice dal canto suo Calenda – Avrei appoggiato un candidato forte. Ho fatto dei nomi. Ma possiamo scappare tutti dalla più difficile sfida amministrativa che c’è in Italia, mentre sosteniamo che l’Italia può ripartire solo attraverso la buona amministrazione?”. Calenda: vorrei rompere la saldatura Pd-Raggi “Ho sempre pensato – continua ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Carlocandidatodel centrosinistra? Il nome tentapurché – ragionano a Largo del Nazareno – vi sia un percorso unitario. In pratica purché quella dinon sia una candidatura di disturbo per rompere il fronte a sinistra. “Nonvo di candidarmi. E ancora non ho deciso – dice dal canto suo– Avrei appoggiato un candidato forte. Ho fatto dei nomi. Ma possiamo scappare tutti dalla più difficile sfida amministrativa che c’è in Italia, mentre sosteniamo che l’Italia può ripartire solo attraverso la buona amministrazione?”.: vorrei rompere la saldatura Pd-“Ho sempreto – continua ...

