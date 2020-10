Calciomercato Juventus, tre nomi caldi: Paratici prenota il tris (Di domenica 11 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Tre nomi caldi, Paratici prenota il tris e il Calciomercato in tema Juventus prosegue la sua corsa già in previsione di gennaio e del prossimo giugno. Tante le mosse in entrata delle scorse settimane, ma forse i tifosi bianconeri si sarebbero aspettati qualcosa di più. Lo stesso Andrea Pirlo, osservando lo stato della sua rosa, potrebbe aver bisogno di ancora qualcosa per puntellare diversi reparti dell’organico, andando ad inserire altri campioni per innalzare ancora di più il tasso tecnico e la credibilità della Juve in campo europeo. Il mercato in tal senso potrebbe venire in soccorso e il CFO della Vecchia Signora sembra pronto a dire la sua anche nei mesi a ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020) NEWS– Treile ilin temaprosegue la sua corsa già in previsione di gennaio e del prossimo giugno. Tante le mosse in entrata delle scorse settimane, ma forse i tifosi bianconeri si sarebbero aspettati qualcosa di più. Lo stesso Andrea Pirlo, osservando lo stato della sua rosa, potrebbe aver bisogno di ancora qualcosa per puntellare diversi reparti dell’organico, andando ad inserire altri campioni per innalzare ancora di più il tasso tecnico e la credibilità della Juve in campo europeo. Il mercato in tal senso potrebbe venire in soccorso e il CFO della Vecchia Signora sembra pronto a dire la sua anche nei mesi a ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - Eurosport_IT : L'edicola dell'#11ottobre ???? #CR7 | #Juventus - calciomercatoit : ?? #Juventus - Pericolo City e Guardiola per #Haaland: affare da 100 milioni -