Calcio e Coronavirus | Guerra Oms | “Protocollo da aggiornare | ecco cosa proporremo”

(Di domenica 11 ottobre 2020) "Il rischio è aumentato per tutti e i calciatori sono parte di una comunità: entrano, escono, tornano a casa, vivono in famiglia, come tutti. Non ci si può sorprendere che l’aumento dei contagi avvenga anche in questo mondo".Parola di Ranieri. Genoa, Napoli, Inter, Verona, Brescia e non solo: sono diverse le società diin Italia che stanno facendo i conti con numerosi casi di positività altra i calciatori. E a tal proposito si è espresso anche l'esponente del Comitato Tecnico-Scientifico in Italia e vicedirettore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'."Rispetto alla prima ripartenza di giugno è aumentata la circolazione del virus nel Paese, di conseguenza è naturale che anche nel ...