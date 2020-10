Brumotti | ti prego | stai più attento

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Voglio fare i complimenti a Vittorio, inviato del programma televisivo “Striscia la notizia” che, da tempo, va dando la caccia, con telecamere al seguito, agli spacciatori che si danno convegno in alcune piazze delle città italiane. È rischioso quello chefa, in quanto gli spacciatori non accettano volentieri di essere scoperti e ripresi dalla televisione. Perciò,ogni volta rischia. Mi è simpatico e quindi lodi essere un po' più, ovvero di proteggersi di più. L'ultima volta ho visto le immagini da un quartiere di Roma, Tor Bella Monaca e, in quel caso,se l'è vista brutta.