Britney Spears, le rivelazioni shock dell'avvocato: "ha le facoltà mentali di un paziente in coma" (Di domenica 11 ottobre 2020) I fan di Britney Spears preoccupatissimi: l'avvocato della pop star ha raccontato dei dettagli davvero allarmanti sulle condizioni della sua assistita. Ingham, secondo quanto riportato da TMZ, ha svelato particolari inquietanti sulla salute psichica di Britney Spears durante un'udienza per stabilire chi debba essere il tutore legale della cantante. Secondo l'avvocato, Britney Spears avrebbe le facoltà mentali di un paziente in coma e non sarebbe in grado di firmare una dichiarazione giurata d'intenti. foto di Ethan Miller/Getty Images Britney Spears lotta da anni a liberarsi di suo padre, diventato suo tutore legale nel 2008 secondo la pratica "conservatorship", per ...

