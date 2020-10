Brescia, Cellino: “Tonali? Marotta e Conte lo volevano, ma l’Inter ha sbagliato il modo di agire” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non mi era mai successo di scoprire un giocatore così forte. Avrei voluto trattenerlo, ma purtroppo il sogno si è infranto con la retrocessione e l’incertezza trasmessa dalla pandemia. Dovevo affrontare la programmazione del Brescia senza rifinanziare la società: rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi milionari lo fanno per hobby“. Queste le dichiarazioni di Massimo Cellino, presidente del Brescia, in merito al trasferimento di Tonali al Milan. “L’Inter ha sbagliato il modo di agire. Marotta lo voleva e Conte lo adora. I club che si affacciavano venivano respinti proprio perché c’era la società nerazzurra. Ma anche il ragazzo voleva conoscere il proprio ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non mi era mai successo di scoprire un giocatore così forte. Avrei voluto trattenerlo, ma purtroppo il sogno si è infranto con la retrocessione e l’incertezza trasmessa dalla pandemia. Dovevo affrontare la programmazione delsenza rifinanziare la società: rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi milionari lo fanno per hobby“. Queste le dichiarazioni di Massimo, presidente del, in merito al trasferimento di Tonali al Milan. “L’Inter haildi agire.lo voleva elo adora. I club che si affacciavano venivano respinti proprio perché c’era la società nerazzurra. Ma anche il ragazzo voleva conoscere il proprio ...

