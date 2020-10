Boom di sbarchi a Lampedusa: più di 400 migranti hanno raggiunto l’isola nelle ultime ore (Di domenica 11 ottobre 2020) migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa: più di 400 persone hanno raggiunto l’isola in quindici sbarchi autonomi. Lampedusa torna a fare i conti con l’emergenza migranti alla luce degli sbarchi delle ultime ore che hanno portato sull’isola più di 400 persone. nelle prossime ore i 433 dovranno essere trasferiti a bordo della nave-quarantena, attesa già per la giornata di domenica 11 ottobre. migrantimigranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa Alla sera del 10 ottobre, erano 433 le persone che erano riuscite a raggiungere Lampedusa viaggiando a bordo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020), nuova ondata di: più di 400 personel’isola in quindiciautonomi.torna a fare i conti con l’emergenzaalla luce deglidelleore cheportato sull’isola più di 400 persone.prossime ore i 433 dovranno essere trasferiti a bordo della nave-quarantena, attesa già per la giornata di domenica 11 ottobre., nuova ondata diAlla sera del 10 ottobre, erano 433 le persone che erano riuscite a raggiungereviaggiando a bordo ...

