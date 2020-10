Bonucci: «Mi sono allenato così tanto che avevo dimenticato che non giocavo da tempo» (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardo Bonucci vuole gettarsi alle spalle le polemiche di Juve-Napoli e godersi da protagonista il match della Nazionale. Prima di Polonia-Italia si è concesso ai microfoni della Rai. «Ci siamo talmente tanto allenati in questi giorni che non riflettevo su un aspetto – ha detto – Era tanto tempo che non si giocava una partita. E’ bello stare qui, è bello riscendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa». Gli toccherà un tale Lewandowski… Foto: Bonucci Instagram L'articolo Bonucci: «Mi sono allenato così tanto che avevo dimenticato che non ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardovuole gettarsi alle spalle le polemiche di Juve-Napoli e godersi da protagonista il match della Nazionale. Prima di Polonia-Italia si è concesso ai microfoni della Rai. «Ci siamo talmenteallenati in questi giorni che non riflettevo su un aspetto – ha detto – Erache non si giocava una partita. E’ bello stare qui, è bello riscendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa». Gli toccherà un tale Lewandowski… Foto:Instagram L'articolo: «Micosìcheche non ...

