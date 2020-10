Bonaventura lascia il ritiro dell’Italia: il centrocampista è diventato papà (Di domenica 11 ottobre 2020) Giacomo Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale: il centrocampista della Fiorentina oggi è diventato papà Giacomo Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale. Belle notizie per il centrocampista della Fiorentina: Bonaventura oggi è diventato papà, con la nascita del piccolo Edoardo. Il centrocampista della Fiorentina dunque non sarà disponibile questa sera nella sfida di Nations League contro la Polonia di Robert Lewandowski. Roberto Mancini ha tante freccie al suo arco, soprattutto a centrocampo con tante soluzioni pronte ad essere messe in atto. 💙 Fiocco azzuro in casa viola 💜 : è nato Edoardo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Giacomoildella Nazionale: ildella Fiorentina oggi èpapà Giacomoildella Nazionale. Belle notizie per ildella Fiorentina:oggi èpapà, con la nascita del piccolo Edoardo. Ildella Fiorentina dunque non sarà disponibile questa sera nella sfida di Nations League contro la Polonia di Robert Lewandowski. Roberto Mancini ha tante freccie al suo arco, soprattutto a centrocampo con tante soluzioni pronte ad essere messe in atto. 💙 Fiocco azzuro in casa viola 💜 : è nato Edoardo ...

Il centrocampista della Fiorentina, infatti, questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro ed è tornato in Italia per la nascita del figlio Edoardo. "Alla famiglia Bonaventura gli auguri della ...

