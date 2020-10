Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale: rientra in Italia per la nascita del figlio (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, a Danzica, la Nazionale di Mancini giocherà contro la Polonia la terza giornata della Uefa Nations League. Ma non ci sarà Bonaventura tra i giocatori a disposizione del commissario tecnico. Il giocatore della Fiorentina ha lasciato il ritiro per rientrare in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Lui e la moglie, Federica Ziliani, si erano sposati ad agosto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CDvzbExnesN/" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, a Danzica, ladi Mancini giocherà contro la Polonia la terza giornataUefa Nations League. Ma non ci saràtra i giocatori a disposizione del commissario tecnico. Il giocatoreFiorentina hato ilperre inper ladelEdoardo. Lui e la moglie, Federica Ziliani, si erano sposati ad agosto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CDvzbExnesN/" Golssip.

Vivo_Azzurro : #Nazionale ?? ?? #Bonaventura lascia il ritiro per la nascita del figlio Edoardo ???? ?? La notizia ????… - ACMilan_KaKa22 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ?? ?? #Bonaventura lascia il ritiro per la nascita del figlio Edoardo ???? ?? La notizia ???? - qn_lanazione : Italia, Bonaventura diventa papà e lascia il ritiro della Nazionale - junews24com : Polonia-Italia, Mancini perde un giocatore: ha lasciato il ritiro della Nazionale - - misterbius : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ?? ?? #Bonaventura lascia il ritiro per la nascita del figlio Edoardo ???? ?? La notizia ???? -