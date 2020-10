Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale in Polonia per assistere alla nascita del figlio Edoardo (Di domenica 11 ottobre 2020) Il fantasista della Fiorentina ha lasciato il ritiro degli Azzurri ed è tornato in Italia per stare vicino alla moglie e assistere alla nascita del figlio. Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020) Il fantasistaFiorentina hato ildegli Azzurri ed è tornato in Italia per stare vicinomoglie edel

Cucciolina96251 : RT @SkySport: Italia, Bonaventura diventa papà e lascia il ritiro. Non ci sarà contro la Polonia - TOSADORIDANIELA : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ?? ?? #Bonaventura lascia il ritiro per la nascita del figlio Edoardo ???? ?? La notizia ???? - _SiGonfiaLaRete : Italia, Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale - sscalcionapoli1 : Italia, Bonaventura lascia il ritiro: il comunicato ufficiale #VivoAzzurro - FilipponeDiego1 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ?? ?? #Bonaventura lascia il ritiro per la nascita del figlio Edoardo ???? ?? La notizia ???? -