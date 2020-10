Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale E’ nato il figlio Edoardo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 ottobre 2020) Con una nota ufficiale la FIGC ha reso noto come il calciatore, Giacomo, hato ilper la nascita del. Questa la nota: “Cresce l’attesa per ladi Roberto Mancini, che questa sera all’Energa Arena di Danzica (ore 20.45 – diretta su Rai 1) affronterà la Polonia in un match valido per la terza giornataUEFA Nations League. Questa mattina hato ilazzurro Giacomo, rientrato in Italia per la nascita del. Alla famigliagli auguriFIGC e da parte di tutti i compagni e ...