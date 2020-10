Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale: è diventato papà (Di domenica 11 ottobre 2020) Giacomo Bonaventura non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida di Nations League contro la Polonia. La Federcalcio, con una nota ufficiale, ha comunicato che il giocatore è diventato padre e per questo ha avuto il permesso di rientrare in Italia. Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Giacomo Bonaventura, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale. L'articolo Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale: è diventato papà ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Giacomonon sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida di Nations League contro la Polonia. La Federcalcio, con una nota ufficiale, ha comunicato che il giocatore èpadre e per questo ha avuto il permesso di rientrare in Italia. Questa mattina hato ilazzurro Giacomo, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Alla famigliagli auguriFIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff. L'articoloil: èpapà ilNapolista.

