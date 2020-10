Bollettino Lombardia oggi | morti | contagi e guariti di domenica 11 ottobre

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza coronavirus inaggiornato a112020. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica per la Regioneche, come di consueto, ha diramato ilquotidiano con nuovie tamponi.si registrano 1.032 nuovi, 3, 202, 15.590 tamponi, 48 (+4) ricoveri in terapia intensiva e 433 (+25) i ricoveri in altri reparti.