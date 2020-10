Bollettino Coronavirus dell’11 Ottobre 2020 (Di domenica 11 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 11 Ottobre è +1,56% (ieri +1,66%) con 354.950 contagiati totali, 239.709 dimissioni/guarigioni (+1.184) e 36.166 deceduti (+26); 79.075 infezioni in corso (+4.246). Elaborati 104.658 tamponi (ieri 133.084); 5.456 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,21% (ieri 4,30%). Ricoverati con sintomi 4.519 (+183); terapie intensive +30 (420). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.032; Campania 633; Toscana 517; Veneto 438; Piemonte 409; Liguria 386; Emilia Romagna 384; Lazio 371; Sicilia 297; Puglia 212; Sardegna 143; Umbria 135; Marche 108. In Lombardia curva +0,92% (ieri +1,02%) con 15.590 tamponi (ieri 22.910) e 1.032 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,61% (ieri 4,97%); 113.024 contagiati totali; ricoverati +25 (433); terapie intensive +4 (48); 3 decessi (16.985).Qualche aggiornamento sull’indice Rt nazionale e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 11è +1,56% (ieri +1,66%) con 354.950 contagiati totali, 239.709 dimissioni/guarigioni (+1.184) e 36.166 deceduti (+26); 79.075 infezioni in corso (+4.246). Elaborati 104.658 tamponi (ieri 133.084); 5.456 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,21% (ieri 4,30%). Ricoverati con sintomi 4.519 (+183); terapie intensive +30 (420). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.032; Campania 633; Toscana 517; Veneto 438; Piemonte 409; Liguria 386; Emilia Romagna 384; Lazio 371; Sicilia 297; Puglia 212; Sardegna 143; Umbria 135; Marche 108. In Lombardia curva +0,92% (ieri +1,02%) con 15.590 tamponi (ieri 22.910) e 1.032 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,61% (ieri 4,97%); 113.024 contagiati totali; ricoverati +25 (433); terapie intensive +4 (48); 3 decessi (16.985).Qualche aggiornamento sull’indice Rt nazionale e ...

