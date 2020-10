Bill Gates elogia il trattamento speciale somministrato a Trump (Di domenica 11 ottobre 2020) Bll Gates, il fondatore di Microsoft, si è detto estremamente soddisfatto del trattamento sperimentale somministrato al presidente Donald Trump, elogiandolo. Come già in precedenza riportato dalle maggiori testate, il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto un cocktail di farmaci contenenti anticorpi monoclonali, ideato dalla società Regeneron. Bill Gates sostiene che questi trattamenti monoclonali possano essere anche più economici di altri farmaci utilizzati, ad esempio, nel trattamento del cancro o dell’artrite. Costi praticamente irrisori. Il costo, infatti, ammonterebbe a poche centinaia di dollari o addirittura meno di cento, secondo il miliardario. “Questa è stata, da sempre, la ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Bll, il fondatore di Microsoft, si è detto estremamente soddisfatto delsperimentaleal presidente Donaldndolo. Come già in precedenza riportato dalle maggiori testate, il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto un cocktail di farmaci contenenti anticorpi monoclonali, ideato dalla società Regeneron.sostiene che questi trattamenti monoclonali possano essere anche più economici di altri farmaci utilizzati, ad esempio, neldel cancro o dell’artrite. Costi praticamente irrisori. Il costo, infatti, ammonterebbe a poche centinaia di dollari o addirittura meno di cento, secondo il miliardario. “Questa è stata, da sempre, la ...

IL RACCONTOROMA Qualcuno vive lo straziante paradosso di essere un no mask in mascherina. Ma si giustifica così: «È solo per non andare in galera». Oppure la prende a mozzichi, ...

