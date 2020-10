Beautiful anteprime | 17 ottobre 2020 | Florence deve andare in carcere

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 11 ottobre 2020) Sabato 17– niente sconti per: i tentativi della Fulton di farsi perdonare vanno a vuoto. La figlia di Shauna cerca in tutti i modi di difendersi quando le vengono rivolte le accuse di rapimento e frode. Lei infatti non sapeva nulla di quello che aveva commesso il dottor Buckingham finché non ha visto la bambina a Los Angeles. Ma i Forrester sono spietati con lei non si torna indietro e sono decisi a far finire la giovane figlia di Storm Logan dietro le sbarre. Puntatadi ieri, ecco cos’è accaduto Venerdì 16– Flo e Hope, faccia a faccia: la Fulton non riesce a darsi pace per quello che è successo nonostante sia tolta questo peso dalla coscienza. Il suo desiderio più grande ora è ...