Bassetti: "Non sono d'accordo con le restrizioni su base nazionale.Situazioni diverse tra regioni" (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi ci sarà una riunione urgente tra il Comitato tecnico scientifico (Cts) e il ministro della Salute Roberto Speranza per valutare la situazione e la possibilità di adottare nuove misure. "Io non faccio il politico, queste decisioni le prendono i ministri su suggerimento dei sanitari. L'errore però che non va commesso è dare raccomandazioni su base nazionale quando la situazione epidemiologica è diversa da Regione a Regione. Ci sono alcune che obiettivamente sono in difficoltà per l'aumento dei contagi e dei ricoveri, e lì c'è bisogno di una stretta maggiore, altre dove ci sono meno problemi".E' il suggerimento che arriva da Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie del Policlinico San

