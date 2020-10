Bassetti | La letalità del Covid oggi è quasi azzerata

(Di domenica 11 ottobre 2020) Stiamo vivendo la coda della prima ondata. Tra i contagiati,lo 0,4-0,5% va in terapia intensiva, dove viene portato un paziente instabile a livello di respirazione o circolazione '. Così Matteo ...

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti letalità

Primocanale

"Stiamo vivendo la coda della prima ondata. Tra i contagiati, oggi lo 0,4-0,5% va in terapia intensiva, dove viene portato un paziente instabile a livello di respirazione o circolazione. Non è detto c ...