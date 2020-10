Basket | Gallinari | “Obiettivo vincere anello NBA Sogno un trofeo con la Nazionale”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Il mio obiettivo è quello dil’Nba. Ilè farlo il prima possibile“. Questa l’aspirazione del cestista Danilo, intervenuto in videoconferenza al Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Milano. “In questo momento al primo posto viene la possibilità di puntare al titolo, piuttosto che a un contratto economicamente importante” ha aggiunto il giocatore degli Oklahoma City Thunder.ha poi parlato anche della Nazionale: “Con la maglia azzurra ilè quello diqualcosa. Abbiamo chiesto all’associazione dei giocatori di trovare un accordo per poter lasciare l’Nba per le qualificazioni olimpiche. Non so se sarà possibile: ...