Ballando, le lacrime di Vittoria Schisano e il tango di Rosalinda: i momenti cult della 4° puntata (Di domenica 11 ottobre 2020) Le lacrime di Vittoria Schisano, il tango di Rosalinda Celentano e il feeling fra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: la quarta puntata di Ballando con le Stelle è stata un concentrato di grandi emozioni e momenti cult. Il programma di Milly Carlucci ancora una volta ha conquistato il pubblico e non ha deluso le aspettative, regalando una serata magica. Ecco la nostra classifica dei momenti più belli del programma di Milly Carlucci. LE lacrime DI Vittoria Schisano – Fra i protagonisti della quarta puntata di Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano che, ancora una ... Leggi su dilei (Di domenica 11 ottobre 2020) Ledi, ildiCelentano e il feeling fra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: la quartadicon le Stelle è stata un concentrato di grandi emozioni e. Il programma di Milly Carlucci ancora una volta ha conquistato il pubblico e non ha deluso le aspettative, regalando una serata magica. Ecco la nostra classifica deipiù belli del programma di Milly Carlucci. LEDI– Fra i protagonistiquartadicon le Stelle,che, ancora una ...

ilgiornale : Dopo l'esibizione in pista Vittoria Schisano è scoppiata in lacrime per il giudizio di alcuni giudici che l'hanno i… - FQMagazineit : Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano in lacrime: “Mi chiamavano froc**, non dimentico il mio passato” - clikservernet : Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano in lacrime: “Mi chiamavano froc**, non dimentico il mio passato” - Noovyis : (Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano in lacrime: “Mi chiamavano froc**, non dimentico il mio passato”) Playh… - evphoxria : ballando ego con le lacrime -